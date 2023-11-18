محافظ الغربية يتابع أعمال رصف المرحلة الثانية لطريق «طنطا - زفتى» الجديد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

إنشاء المرحلة الثانية لطريق طنطا السنطة زفتي

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية لأعمال إنشاء جسم المرحلة الثانية من طريق طنطا - السنطة – زفتى الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق والكباري، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها العام الماضي، وتبدأ المرحلة الثانية من مدينة السنطة وحتى مركز ومدينة زفتى وذلك بطول 10 كيلومترات وعرض 11.25 متر.

القضاء على الكثافة المرورية

وأشار محافظ الغربية إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، ويسهل على المواطنين التحرك بين زفتى وطنطا في أقل وقت ممكن.

وأكد «رحمي» أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف التي تشهدها المحافظة عبر تاريخها، حيث يتم إعطاء الأولوية إلى الشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.