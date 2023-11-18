«التحالف الوطني» يطلق قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة الخميس المقبل

أكد عمرو مجدي، مسؤول التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدور البارز لمصر في دخول المساعدات الإنسانية، من خلال معبر رفح، مؤكداً أن التحالف يواصل جهوده في تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

مساعدات التحالف الوطني المقدمة لأهالي غزة

وأشار «مجدي» إلى أن التحالف الوطني بمؤسساته، أرسل 480 شاحنة من بداية الأزمة، تتضمن 9600 طن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن التحالف تمكن من تجهيز القافلة الأولى خلال 36 ساعة فقط، وأن التحالف يستعد لإطلاق قافلة هي الأكبر من نوعها الخميس المقبل.

محتويات المساعدات الإغاثية

وأضاف مسؤول التحالف الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن المساعدات تتضمن موادا غذائية، ومساعدات طبية عاجلة، وأغطية الشتاء، وألحفة وبطاطين، إضافة إلى عدد من الخيام، والأجهزة الطبية، وألبان الأطفال، مشيرا إلى أن القافلة الثانية للتحالف جاءت كجسر مستمر يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي، وأكد أن التحالف يقدم عملا إغاثيا يعد الأكبر عالميًا.