انطلاق مؤتمر «حماة الوطن» بأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الخاصة بحزب حماة الوطن بأسوان، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالتعاون مع نقابة المعلمين لإقامة المؤتمر.

وافتتح المؤتمر بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بينما حرص الحاضرون على الوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل.

وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات، بما في ذلك ياسين عبد الصبور، الأمين العام لحزب حماة الوطن في أسوان، ونواب البرلمان والقادة الحزبيين والدينيين والشعبيين في المحافظة.

وأعرب الحضور عن دعمهم الكامل وتأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين ضرورة استمرار المسيرة الناجحة والإنجازات التي حققها الرئيس، وأن شعار المرحلة المقبلة هو «معاً نحمي وطننا ونعمِّره ونختار له الرئيس السيسي ونثق فيه».

كما حضر آلاف الأهالي في مدينة أسوان مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وسط حضور قوي من الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال، الذين أعربوا عن دعمهم القوي والمستمر للرئيس السيسي.