علاج 53 ألفا و579 رأس ماشية في قوافل بيطرية بالبحيرة

أعلن الدكتور أشرف محي الدين، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أن الأسبوع الماضي شهد تنفيذ 7 قوافل لفحص وعلاج 5251 حيوانا.

جهود مديرية الطب البيطري في البحيرة

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه في مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1514 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 311809، كما تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 14 قضية بإجمالي مضبوطات 620 كيلوجراما.

تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي

وفي إدارة الوقاية، أشار إلى أنه تم تحصين 198 بقرة ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 23 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إلى جانب تحصين 200 رأس أغنام بلقاح جدري الأغنام، وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 1800 طائر.

وأشار إلى أنه تم إصدار 364 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.