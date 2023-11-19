«التضامن» تعلن عن ملتقى توظيفي للشباب الأربعاء المقبل.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في برنامج «فرصة»، عن ملتقى توظيف، للإعلان عن فرص عمل للشباب من الجنسين لمختلف المؤهلات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 10 صباحا، بنادي المؤسسة الاجتماعية العمالية، بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة بالقليوبية، وهذا بحسب ما أعلنه برنامج فرصة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الهدف العام من برنامج فرصة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الهدف العام لبرنامج فرصة برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

وأكدت، أن برنامج فرصة سيساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل. وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة برنامج فرصة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج فرصة

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج فرصة، هي:

- تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.

- إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

- تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة. تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.