«التضامن» تعلن الإجراءات المنظمة لقرعة حج الجمعيات الأهلية

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات الراغبين في حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر، منوهة إلى أن فتح الباب للتقديم منذ الثلاثاء 14 من الشهر ذاته.

وذكر مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن يوم 15 ديسمبر المقبل هو موعد ظهور نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا.

«الوطن» تستعرض في السياق التالي، الإجراءات المنظمة لقرعة حج الجمعيات الأهلية 1445 هجريا - 2024 ميلاديا.

الإجراءات المنظمة للقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج

- توزع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات وهذا وفقا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاج.

- تجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيا برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلي كل محافظة.

- يلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك.

- يتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على آداء مناسك الفريضة حرصاً علي سلامة الحجاج.

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو لوريثها للغير إلا في حالة تنازل الأبناء لاحد الوالدين.

- يقوم الحاج بإيداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه وتسدد تكلفة الحج بعد أسبوع كحد أقصة من ظهور نتيجة القرعة.

- التأكيد على قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي بسداد رسوم الرحلة.

- يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة علي السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد اقصى مع الاحتفاظ بصورة منها معتمدة ومختومة من المديرية.