محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير شارع كسرى من الأمين حتى ميدان ستالنجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، عن استمرار العمل في تطوير شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة، ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة، ليساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال الرصف والتخطيط

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

خطة زمنية لتطوير الشارع

ووجه محافظ بورسعيد رئيس حي المناخ لمياء الجيار بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

يذكر أن شوارع بورسعيد كانت شهدت مؤخرا أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنارة في مختلف الأحياء التي كانت تعاني من الإهمال منها شارع كسري أقدم شوارع المحافظة.