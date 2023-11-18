محافظ بورسعيد: استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم محمود

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور، وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة.

رصف وتوسعة الطريق

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

تيسير حركة المرور

ووجه محافظ بورسعيد، رئيس حي الزهور فوزي الوالي، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

يذكر أن الطرق الداخلية بحي الزهور الشعبي ببورسعيد، كانت تعاني من ضعف في التطوير والرصف والإنارة لسنوات طويلة، ما تسبب في حوادث كثيرة، حتى تم أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما ساهم في تيسير حركة المرور.