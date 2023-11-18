مستشار الرئيس الفلسطيني: مئات الآلاف عالقون في شمال قطاع غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين في شمال قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في القطاع، في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

أضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتقوم مدفعية الاحتلال باستهداف أطراف «العديسة» و«كفر كلا» جنوب لبنان، ويقوم طيران الاحتلال الإسرائيلي، بشن غارات مكثفة في هذه الأثناء غرب خان يونس بقطاع غزة.