مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: غزة تشهد حربا ضد الأطفال والنساء

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، إنّ غزة تشهد حربا ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس، موضحا أنّ القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية: «نتحرك دوليا، لكن إسرائيل فوق القانون والعدالة انتقائية، ونتحرك دوليا لملاحقة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة».

وتابع مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، «العدوان الإسرائيلي على غزة فاق كل تخيلات مشرعي القانون الدولي، والعالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة».

وأضاف مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، أنّ القيم الانتقائية لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان.