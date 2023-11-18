البترول والطاقة المتجددة.. أبرز القطاعات جذباً للاستثمارات الأوروبية في مصر

يعتبر قطاع الطاقة، في الوقت الراهن، من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من قبل الشركات العالمية، خاصةً الأوروبية، وهو ما يظهر من خلال العديد من الشركات التي اتجهت للاستثمار في هذا القطاع المتنامي بقوة في مصر.

وأبدت الغديد من شركات الطاقة الأوروبية، بمختلف أنواعها، اهتمامها بالاستثمار في مصر، سواء من خلال الشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أو مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة القائمة في ضوء الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناخ الداعم للاستثمار في صناعة الطاقة.

ارتفاع كبير في التدفقات الدولارية

وتنعكس زيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الطاقة على ارتفاع التدفقات الدولارية إلى مصر، وهو ما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار.

وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، اتجهت العديد من الدول الأوروبية إلى الاستثمار في مصر، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن أبرز الشركات الأوروبية التي تعمل في مصر، وتتجه لزيادة أعمالها هي شركة «شل» البريطانية، و«إيني» الإيطالية، و«فينترسال ديا» الألمانية، و«بي بي» البريطانية، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والبترول.

تزايد استثمارات الطاقة المتجددة

ومن ناحية الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فقد احتلت مصر المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في قائمة أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتصدرت دول القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 وفق ما أوردت شبكة «سكاي نيوز» في تقرير لها.