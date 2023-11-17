5 قرارات تشجع على الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعض القرارات التي تشجع على الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وخلال السطور التالية توضح "الوطن" هذه القرارات التي تساعد في تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

قرارات تشجع على الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

1- الموافقة على تعديلات القواعد السارية بمجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص، وذلك لعدم التمييز بينهما إعمالًا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- يتم تقليص مواعيد البت بطلبات استصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها لنصف المدة التي كانت مقررة في القانون مسبقًا.

حل مشكلة مستثمرين منطقة المطورين الصناعيين

3- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمرين منطقة المطورين الصناعيين في مدينة 6 أكتوبر.

4- إقرار حد الإعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء لـ 10 ميجاوات.

5- تتم الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار بمجال أنشطة الكهرباء "إنتاج، توزيع".