اهتمام كبير من شركات البترول العالمية للاستثمار في مصر.. آخرها «دانة غاز»

تلقى الدولة المصرية في الوقت الحالي اهتماما كبيرا من قبل شركات البترول العالمية والمستثمرين الأجانب، للاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهو ما أكدت عليه العديد من الشركات العالمية الأجنبية.

وأكّد عدد من رؤساء شركات البترول العالمية في مصر، اهتمام شركاتهم بزيادة التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتعزيز الشراكة القائمة في ضوء الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناخ الداعم للاستثمار في صناعة البترول.

استثمارات دانة غاز قد تصل إلى 100 مليون دولار

وآخر الشركات العالمية التي أعلنت رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، كانت شركة دانا غاز الإماراتية، حيث صرح رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، محمد المُبيضين، في وقت سابق خلال تصريحات إعلامية، عن رغبة الشركة بالتوسع في أعمالها في مصر، خاصة وأنّها تنتظر فقط موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية الموقّعة مسبقا لحفر 11 بئرا جديدة لتعويض التراجع بالإنتاج في منطقة دلتا النيل، ومن المقدر أن تصل قيمة استثمارات دانه غاز في مصر نحو 100 مليون دولار في مصر.

شركات عالمية كبرى تعلن رغبتها في الاستثمار في مصر

ولم تكن دانة غاز الوحيدة، وسبقتها العديد من الشركات العالمية الأخرى، أبرزها شركة كويت إنرجي، وشركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وشركة هاليبرتون، وشل، وبريتيش بتروليم، وإيني الإيطالية، وبيكر هيوز العالمية، وفق بيانات وزارة البترول السابقة.

وتختلف القطاعات التي ترغب الشركات العالمية في الدخول في استثمالرات من خلالها في مصر، سواء إنتاج الغاز أو البترول أو البتروكيماويات، إلى جانب التحول الرقمي، والطاقي والوصول لخفض الكربون.