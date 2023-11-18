«أزهري»: البعثة النبوية نقلت العرب من الصفات الذميمة إلى أمة تملك زمام الحضارة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، إنَّ الله – عز وجل، أرسل نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – للناس جميعا بشريعة سمحة تمتلىء بالخير والرحمة، وقادرة على أن تنقل وتغير حياة من يتبعها إلى الأفضل، لتتحول الصفات السيئة والأخلاق الرديئة إلى طيبة، ومن رعونات النفس والقسوة والغلظة والفظاظة إلى الرحمة والحب والتعايش.

«الحجار»: متبع الشريعة الإسلامية بحق يكون محبا للآخرين ونافعا لنفسه ومحيطه

وأضاف «الحجار»، خلال استضافته على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الإنسان يستطيع أن يكون محباً للآخرين ونافعاً لنفسه ومحيطه، باتباعه الشريعة الإسلامية القادرة على تغيير النفس والطباع السيئة، ليكون نافعا ومصدرا للخير لكل من يجالسه ويؤانسه ولوطنه ودينه أيضا.

وتابع الباحث بمشيخة الأزهر: «هناك توصيف لحالة الناس قبل بعثة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، في حديث لرسول الله بمسند الإمام أحمد بن حنبل، عن سيدنا جعفر بن أبي طالب، أوضح أن ما جاء به النبي من قيم ومعالم حضارية غيرت مجرى العرب وأخلاقهم وأحدثت بمجتمعاتهم نقلة كبيرة، لتتحول صفاتهم الذميمة إلى أمة تملك زمام الحضارة».