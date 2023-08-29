«الأوقاف»: إقامة 787 ندوة عن مكارم أخلاق النبي

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة «787» ندوة عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في المساجد الكبرى يوم الأربعاء 6/ 9/ 2023.

مبادرة هذا نبينا لوزارة الأوقاف المصرية

تأتي الندوة، ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم )، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

تفاصيل الندوة بمساجد الجمهورية

وحول التفاصيل، تقام الندوات بالمساجد الكبرى، للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، بعد صلاة المغرب، على النحو التالي: