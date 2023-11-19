سميرة أحمد في ذكرى وفاة شقيقتها «خيرية»: أشعر بفراغ كبير بعد فراقها

يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد شقيقة الفنانة سميرة أحمد، التي قدمت في مشوارها عددا كبيرا من الأعمال بين المسرح والسينما والتليفزيون، وكانت طوال سنوات عملها ورغم كونهما شقيقتين إلا أنه كان دائمًا الأخبار بين الثنائي تدور في إطار من الغيرة، وذلك ما تنفيه دائمًا سميرة أحمد.

تفتقد شقيقتها

وقالت سميرة أحمد لـ«الوطن»: «مفتقدة خيرية للغاية فهي كانت ليست بمثابة الأخت فقط ولكنها صديقة وأشياء كثيرة للغاية وكنت أتمنى وجودها بجواري، وأنا أشعر بالفراغ الكبير الذي تركته بعد فراقها».

يذكر أن آخر عمل جمع الثنائي سميرة وخيرية أحمد مسلسل «ماما في القسم» مع كل من محمود ياسين، أسامة عباس،ياسر جلال، أحمد وفيق، أيمن عزب، عمر الحريري، عبد الباسط حمودة، ضياء الميرغني، وتم إنتاجه 2010.

آخر أعمال خيرية أحمد

وكانت آخر أعمال خيرية أحمد مسلسل «فرح العمدة» عام 2012، والذي عرض بعد وفاتها بعام، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، نضال نجم، أيتن عامر، سعيد صالح، حسن عيد، شمس.