معهد فتيات مطروح النموذجي يحصد درع الريادة بمبادرة «أخ ثان والرابط ‏إنساني»

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن معهد «فتيات مطروح النموذجي»، التابع لإدارة مطروح التعليمية الأزهرية، حصد درع «الريادة» بعد تحقيق درع التميز لثلاث مرات على التوالي، وذلك لتميزه في تفعيل قيمة الأسبوع الرابع من فعاليات البرنامج التربوي «أخ ثان.. والرابط ‏إنساني».

جهود معهد فتيات مطروح

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، جهود إدارة معهد فتيات مطروح ومنسق المنطقة، ووجه لهم الشكر بتحقيق هذا الفوز المشرف على مستوى الجمهورية، كما وجه رئيس الإدارة المركزية، التقدير لطالبات المعهد، وأولياء الأمور على الجهد المبذول في تنفيذ أنشطة وفعاليات البرنامج، مما كان له طيب الأثر في الحصول على هذا اللقب المشرف للمنطقة.

استجابة لشيخ الأزهر لبناء الشخصية القومية

وأوضح رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح أن البرنامج يأتي استجابة عملية لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي تحث على بناء الشخصية القومية الرصينة من أبنائنا طلاب المعاهد الأزهرية، والمتحصنة بتراث أمتنا القويم عبر منهجية علمية وعملية تعزز من قدرات الطلاب ومهاراتهم الحياتية.