صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير مسلسل صوت وصورة (فيديو)

أعلن الفنان صدقي صخر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل صوت وصورة، الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إشادات الجمهور والنقاد.

ونشر صدقي صخر، فيديو من كواليس انتهاء التصوير، وعلق عليه: «فركش صوت وصورة ولسه معرفناش مين اللي قتل عصام الصياد».

مسلسل صوت وصورة

ويضم مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.