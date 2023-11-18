مدير تعليم قنا يجتمع بمديري مدارس الثانوية لبحث المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، اجتماعاً موسعًا، مع مديري المدارس الثانوية، بحضور غادة منتصر مدير المرحلة الثانوية بالإدارة، وذلك بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وخلال الاجتماع تناولت مدير عام الإدارة، أهمية مشاركة الطلاب والطالبات فوق الـ 18عامًا، وتنسيق مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق آليات معينة من خلال مشاركة الاتحادات الطلابية في المدارس في استخراج الموطن الانتخابي ورقم القيد في الجداول الانتخابية للتيسير على زملائهم فى التوجه للمقار الانتخابية والتي من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى أيام 10و 11 و 12 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم تحديد مشرفين لكل مجموعة تضم 20 طالباً للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم من أجل بناء الطالب وتحمل المسؤولية وتنمية الوعى السياسي من خلال حثهم على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشددت مدير إدارة قنا التعليمية، على ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أن إدارة قنا من أكبر الإدارات بالمحافظة التي ستضرب مثلاً كبيراً في التواجد والمشاركة والحشد في اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية لمواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصرنا الحبيبة.