نقابة الغزل والنسيج: الرئيس السيسي لم يدخر جهدا في بناء الجمهورية الجديدة

قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدخر جهدا ولم يترك بابا اللي وطرقه لهدف واحد، وهو بناء الجمهورية الجديدة.

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأشار «إبراهيم»، خلال مؤتمر النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمنوفية، إلى أن بناء مصر الحديثة يتطلب المزيد من الجهد والكفاح والعطاء، ووجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رساله إلى جموع الشعب المصري، خاصة عمال الغزل والنسيج، أنه آن الآوان لرد جميل هذا الرجل الذي حمل روحه على كفه غير مبال من أجل القضاء على الإرهاب والحفاظ علي أمن وأمان المواطن.

استرداد حقوق العمال

وأوضح رئيس النقابة، أن النقابة العامة لا تدخر جهدا في استرداد حقوق عمالها، وأنه لم يضار أحد حتى الآن من أي من العاملين بالقطاع دون استثناء، وأن النقابة العامة هي «بيت العمال وحصنهم»، مضيفاً أن التاريخ سجل بحروف من نور دور كل العمال المشهود لهم في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل والعامل بشكل خاص.

تطوير البينة التحتية لقطاع الغزل والنسيج

وقال الدكتور أيمن صادق، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج على مستوي محافظات الجمهورية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير قطاع الغزل والنسيج وبنيته التحتية، مؤكدا أن الشعب المصري العظيم كان ومازال يثبت للعالم أجمع مدي عظمته وقدرته علي تخطي وتحمل الكثير من أجل بناء وطنه والحفاظ علي مقدراته.