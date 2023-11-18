سلوى عثمان تنهار باكية: «والدي قالي خلي بالك من نفسك وحسيت إنه بيودعني»

قالت الفنانة سلوى عثمان، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي، أن والدها أصيب بجلطة، في أثناء تصوير مسلسل «بابلو» منذ عامين، ونقل إثرها إلى المستشفى، إلا أنها تركت أثرًا في يده وقدمه اليسرى، فلم يستطع تحريكهما بشكل جيد.

سلوى عثمان: والدي تلقى العلاج في الإسكندرية

وأضافت الفنانة سلوى عثمان خلال حديثها، في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أن والدها كان يعيش في محافظة الإسكندرية مع زوجته، ولديه ارتباط بهذه المدينة، وتلقى العلاج في أحد مستشفياتها، ليشهد تحسنًا تدريجيًا بسيطًا، ليعد إلى عمله مرة أخرى بالأكاديمية.

سلوى عثمان: «والدي قالي خلي بالك من نفسك»

تابعت الفنانة سلوى عثمان ببكاء، أن والدها أخبرها في أيامه الأخيرة، بعودة الجلطة إليه مرة أخرى، وذهب إلى زيارتها مع مساعده الشخصي وسائق السيارة: «كنت بكلمه وأطمن عليه، قالي خلي بالك من نفسك يا سلوى، ولما قالي الجملة دي حسيت إنه بيودعني، وقالي أنا جاي أزورك».