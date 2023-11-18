سلوى عثمان: تكريم الشركة المتحدة لوالدي أسعدني كثيرا

قالت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها بعد وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي، إن الفنان الراحل كان يحب عمله، ويختار الدور على حسب مدى تأثيره في الجمهور، فلا يجذبه مساحة الدور أو كتابة اسمه على «الأفيش»، مثل دوره في مسلسل «الفرسان»، الذي أثر في العمل الدرامي على الرغم من صغر مساحته.

تكريم الشركة المتحدة للفنان عثمان محمد علي

وأضافت الفنانة سلوى عثمان خلال حديثها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كرمت الفنان الراحل عثمان محمد علي قبل وفاته، بمهرجان القاهرة للدراما، ما أسعده كثيرًا، ورسم البسمة على وجهه: «اتكرم كتير لكن التكريم من الشركة المتحدة، كان حاجة كبيرة بالنسبة له؛ لأنه كان بإجماع ناس كتير».

وتابعت الفنانة سلوى عثمان، أن تكريم والدها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أسعدها على نحو خاص؛ لأنه يمثل تكريم الجمهور كله: «الناس كلها بتحبه، وطول ما أنا ماشية الناس بتعزيني، مفيش حد مزعلش عليه».