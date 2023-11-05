حملات للمرور على الأسواق ومتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج

قام أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بحملة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار الغذائية بالمشاركة مع حماية المستهلك لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والسلع الأساسية والمواد الغذائية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

قال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة لـ«الوطن» إنه جرى تكثيف حملات المرور على الأسواق لضبط ومراقبة الأسعار والمواد الغذائية والسلع الأساسية والتأكد من تواجدها منافذ البيع بالمركز.

حملات متابعة مكثفة لمبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج

أضاف «البدري»: قامت الحملة بالمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتاكد من سلامتها ومطابقتها للشروط حرصا على صحهة وسلامة المواطنين بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين.

توافر السلع الأساسية بسوهاج

وكشف «البدري» عن توافر كافة السلع الأساسية الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز وشاي والدقيق بالمنافذ المشاركة بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي تم المرور عليها وأنه لا يوجد أي نقص في تلك السلع الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار المبادرة إذ جاء سعر السكر بـ27 جنيها، مع تحذير المخالفين للبيع بأسعار أعلى من أسعار المبادرة.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار بسوهاج مطبقة منافذ التموين ومحلات الجملة والنصف جملة وشوادر الوحدات المحلية وسيارات مديرية التموين المتنقلة.