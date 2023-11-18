أستاذ علوم سياسية: جهود مصر مع دول الاتحاد الأوروبي نجحت في الحشد لوقف إطلاق النار

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجهود المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، نجحت في العمل على حشد وتضافر الجهود لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات خاصة الوقود.

وقال سلامة لـ«الوطن»، إنه توجد حالة رفض شعبي ممثلة في مظاهرات في دول الاتحاد الأوروبي لرفض استهداف المدنين في قطاع غزة، وهو ما اُستثمر بشكل جيد في حالة الفرض والضغط على الحكومات الأوروبية، لوقف إطلاق النار ومنع تصدير السلاح للجانب الإسرائيلي، فضلاً عن الالتزام بهدن إنسانية.

الجهود تكللت بالنجاح

أضاف أستاذ العلوم السياسية، أن كل هذه الجهود تكللت بالنجاح، وظهرت في قدرة مصر على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، وتكرار الضغط على الدول الأوروبية، لإدخال المساعدات رغم التعنت الإسرائيلي، موضحاً أن هذه الجهود هدفها الأساسي هو الحفاظ على مقومات الحياة في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر تهدف من خلال هذه الجهود، إلى سد منافذ كل الأفكار الخاصة بجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، ويلجأ مَن فيه للتهجير: «مصر عملت على تقويض مشروع التهجير».

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أكد أستاذ العلوم السياسية، أن الاتحاد الأوروبي حالياً بين شقي رحى، الأمر الأول هو الإنحياز لإسرائيل وقد يظهر هذا في صفقات السلاح، والأمر الثاني هو تصريحات علانية لامتصاص حالة الغضب الشعبي التي ظهرت في المظاهرات.

الجهود المصرية قائدة لجهود عربية وإقليمية

ونوه بأن الضغط الذي تقوده مصر على دول الاتحاد الأوروبي حالياً سيولد فرص النجاح، فالجهود المصرية قائدة لجهود عربية وإقليمية لحقن دماء فلسطين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.