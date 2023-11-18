جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمستشفيات الضفة.. قصف بالقنابل واقتحامات متكررة

في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو مناطق الضفة الغربية، لليوم الـ43 على التوالي، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن تعرض العديد من المستشفيات في مدن الضفة لجرائم جديدة من قبل قوات الاحتلال، تضمنت القصف بالقنابل، والاقتحامات المتكررة، واعتقال العشرات من أفراد الطواقم الطبية، وترويع المرضى وتعريض حياتهم للخطر.

استهداف مستشفى «ابن سينا» في جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، خلال الساعات الماضية، الطواقم الطبية في مستشفى «ابن سينا»، في مدينة ومخيم جنين، بالرصاص الحي وقنابل الغاز، كما فرضت حصاراً شاملاً على مداخل ومخارج المستشفى، والدخول إلى باحاته، في انتهاك صارخ لحرمة المستشفى، دون اعتبار لحقوق المرضى والطواقم الطبية.

مستشفى «الشهيد الدكتور سليمان خليل» في جنين

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن مستشفى «الشهيد الدكتور سليمان خليل»، في مدينة جنين، يتعرض بشكل دائم ومتكرر للاقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يتعرض أفراد الطاقم الطبي والمرضى لاعتداءات متكررة من جنود الاحتلال، حيث يجري إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المستشفى، فضلاً عن استهدافه بقنابل الغاز، التي تجعل المستشفى عاجزًا عن تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى.

اقتحام ساحة مستشفى «الأمل» في جنين

وكذلك، تم استهداف مستشفى «الأمل»، في مدينة جنين أيضاً، من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت ساحة المستشفى، واحتجزت عدداً من أفراد الطاقم الطبي، بزعم التحقيق معهم، وتعريض حياة المرضى للخطر.

مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» في طولكرم

وتم استهداف مستشفى «الشهيد ثابت ثابت» في مدينة طولكرم، وقصفه بقنابل الغاز، مما أسفر عن عشرات الإصابات بحالات الاختناق الشديد في صفوف الطواقم الطبية والمرضى، خاصةً الأطفال وكبار السن، فضلاً عن إعاقة سيارات الإسعاف من أداء عملها في إجلاء الجرحى والمرضى، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى بمحافظات الضفة، بالإضافة إلى التحقيق مع الكوادر الإسعافية بالمستشفى، الذين يتم احتجازهم بالساعات لمنعهم من أداء واجبهم في تقديم الرعاية العاجلة للجرحى أو نقلهم للمستشفيات المختصة.