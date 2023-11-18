جرائم مستمرة للاحتلال الإسرائيلي.. مجزرتان بمدرستي الفاخورة وتل الزعتر

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرتين جديدتين في مدرسة الفاخورة في غزة، وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال القطاع، أسفرتا عن استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر طبية إن عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفاخورة في غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وفي مدرسة تل الزعتر، اللتين تؤويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة.

تكرار قصف مدرسة الفاخورة في غزة

وكانت مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الحالي إلى قصف مباشر من طائرات الاحتلال، ارتقى خلاله 12 مواطنا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

شهداء قطاع غزة والضفة الغربية منذ العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى 16 نوفمبر بلغ 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 إمرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال أكثر من 3600 مدني في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.