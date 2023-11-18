آخر تطورات الحرب في غزة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التعدي على المؤسسات الصحية

تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفة إطلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، عملية «السيوف الحديدية» العسكرية ضد قطاع غزة ردًا على «طوفان الأقصى»، وشهد اليوم الـ43 عدة تطورات نرصدها في التقرير التالي.

أجبر جيش الاحتلال، عبر مكبرات الصوت، الموجودين في «مجمع الشفاء الطبي» غرب مدينة غزة من مرضى، ومصابين، ونازحين، وطاقم طبي،على إخلائه، عبر مخروج واحد، والتوجه سيرا على الأقدام نحو شارع الوحدة، ومنها إلى شارع عمر المختار، ثم طريق صلاح الدين، ومن ثم إلى الجنوب، فيمال قالت مصادر طبية، إن 150 مريضا من الحالات الصعبة لا يزالون داخل المجمع، لصعوبة خروجهم.

قوات الاحتلال تطلق الغاز تجاه مدرسة شمال شرق القدس

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين في مدرسة ثانوية، اليوم، بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخران، خلال قصف مسيرة إسرائيلية، مقر حركة «فتح» بمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أسفر القصف الإسرائيلي، عن إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

وشيع الفلسطينيون، في محافظة طوباس، جثمان شهيدا يدعى عمر خضر الشحروري «18 عاما»، استشهد جراء اقتحام قوات الاحتلال المدينة، فيما عم الإضراب الشامل، المدينة.

الاقتحامات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، كما اقتحم جنود الاحتلال، بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، واقتحمت كذلك قرية حوسان غرب بيت لحم.

كما واصل جنود الاحتلال حملة الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، شقيقين فلسطينيين إبراهيم ومحمد الزهيري، يبلغان من العمر «25 عامًا»، و«20 عامًا» على التوالي، من بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وفي طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين اثنين، كما اعتقل جنود الاحتلال، 7 عمال من قطاع غزة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، عقب اقتحامها القرية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 فلسطينيًا من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب مداهمة عدة أحياء في المدينة، كما اقتحمت القوات مخيم الفوار وداهمت بلدة يطا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 3 فلسطينيين من بلدة صيدا شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المزارعين، كما منعت جنود الاحتلال، الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في بلدة نحالين وقرية كيسان في محافظة بيت لحم، عقب اقتحامهم منطقة المطارسية.

اعتداءات المستوطنون على الفلسطينيين مستمرة بالضفة الغربية المحتلة

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 5 شبان فلسطينيين من محافظة أريحا، عقب اقتحام قوات خاصة «مستعربون» تبعتها تعزيزيات عسكرية للاحتلال، المدينة.ودخل الأسيران سائد محمد علي صلاح، وعلام مطر محمد ملحم، من جنين، اليوم، عاميهما الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق اعتداءات المستوطنون، على الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال على قاطفي ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس، كما احتجز جنود الاحتلال، مزارعا فلسطينيا يدعى نعيم حرب ونجله فراس أثناء قطفهما ثمار الزيتون في قرية اسكاكا شرق سلفيت.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة ضد مخيم بلاطة، والذي خلف 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى والمصابين، ودمارا كبيرا في المكان، معتبرة في بيان، أن الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة الغربية المحتلة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها، كما قالت الخارجية الفلسطينية في بيان آخر، إن إخلاء «مجمع الشفاء الطبي» يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد الفلسطينيين، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم، ومقومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة.