أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد زيارتها مصر ومعبر رفح اليوم

زارت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية معبر رفح بالعريش، كما بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في المؤتمر الصحفي اليوم، والذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية:

تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في معبر رفح اليوم

- أشيد بالدور المصري المهم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونشكر مصر على استقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

- أعرب عن امتناني للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته والقدوم إلى مصر ومشاهدة عمليات المساعدات الإنسانية هنا في معبر رفح.

- أتقدم بالشكر إلى مصر للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق رفح.

- الشهر الماضي قدمنا مساعدات إنسانية وأيضًا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدموا 260 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

- حتى الآن قمنا بتجميهع ما يقرب من 50 طنًا من المساعدات لإدخالها في غزة عن طريق معبر رفح، ولن يكون ذلك ممكنًا لولا التعاون المصري والهلال الأحمر المصري.

- نتفق على ضرورة زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة.

- سأتجه إلى الأردن غدًا للاجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله، فالأردن لها دور هام في الأحداث بقطاع غزة.

- الدول الأوروبية مستعدة لحل الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى رفح

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.