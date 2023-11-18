مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا في أسوان لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بساحة مصنع كيما بمدينة أسوان وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة؛ استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في أسوان خلال 9 سنوات مضت.