وزيرة إسبانية تطالب حكومتها بوقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

طلبت إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، من الحكومة الإسبانية اليوم السبت، قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تقديم المسؤولين في حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الانتهاكات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ونشرت إيوني بيلارا جزءًا من مؤتمرها الصحفي عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، وعلقت قائلة: «قبل قرن من الزمان، كانت الهمجية الفاشية منتشرة بشكل كبير في أوروبا.. دعونا لا ندع نفس الشيء يحدث في فلسطين بسبب الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني، دعونا نقطع العلاقات مع إسرائيل الآن ونقدم حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وكانت إيوني بيلارا طالبت من قبل الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واتخاذ عدة إجراءات عقابية بحقها بسبب قصفها المدنيين في غزة.

رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بالعمل للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد تعهد في وقت سابق، بالعمل في حكومته الجديدة من أجل وقف القتال والانتهاكات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما طالب بوقف إطلاق النار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني.

كما تعهد بأن تعمل حكومته الجديدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.