«مستقبل وطن» بكفر الشيخ يُنظم مؤتمرا جماهيرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُجرى في شهر ديسمبر القادم.

حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ يُنظم مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم الرئيس السيسي

جاء ذلك بحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وقيادات جامعة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثل الأوقاف، وممثل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة بمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور الآلاف من أبناء المحافظة.

وأكد المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، على الدعم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، قائلاً: «جئنا اليوم لنقول نعم للرئيس السيسي، ليكمل مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وهناك جيش قِوَى يحفظ الأرض، ونؤيد قرارات الرئيس الحازمة للحفاظ على الأراضي المصرية، وأنّه لا يقبل أن يفرط في شبر واحد من أرض مصر».

«الرفاعي»: كلنا معك وخلفك لنكمل المسيرة

وأضاف «الرفاعي»، «إننا نقول للرئيس السيسي، نحن جميعاً في حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، رجال ونساء وشباب وكهول كلنا معك وخلفك سيادة الرئيس لنكمل المسيرة معاً خلال دورة رئاسية جديدة، ونقول جميعاً نعم للقائد والزعيم الرئيس السيسي، والشعب يستطيع أنّ يتحمل من أجل مصر معك وخلفك سيادة الرئيس وإنّ شاء الله تكون الانتخابات ملحمة تاريخية وننتصر جميعاً للعبور بمصر إلى آفاق جديدة من التنمية».

ووجّه «الرفاعي»، حديثه للمرأة المصرية عامة وبنات وسيدات محافظة كفر الشيخ خاصة: «أنت نصف المجتمع، وتم تكريم المرأة في عهد الرئيس السيسي، وحظيت بمكانة عالية وتقلدت كل المناصب، وأشكر كل من حافظ على أمن مصر رجال الجيش والشرطة الذين شعرنا بالأمن والأمان معهم وبهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».