آخر موعد لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة غدا

اختتم مجلس الدولة اليوم، استقبال طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق من جامعات حلوان وطنطا وأكاديمية الشرطة والجامعة البريطانية والجامعة الألمانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة فاروس، دفعة 2023، وذلك لسحب الملفات.

وأوضح أن غدا الأحد، اليوم الأخير لاستقبال خريجي كليات الحقوق من دفعة 2023.

المستندات المطلوبة لسحب الملف

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

يشار إلى أن المجلس نوه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم إلى وظيفة مندوب مساعد.