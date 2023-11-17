مجلس الدولة ينشر تنويها لخريجي كلية الشرطة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

نشر مجلس الدولة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» تنويهاً لخريجي كليات الشرطة من دفعة 2023 من الراغبين للتقدم في وظيفة مندوب مساعد 2023.

وتضمن التنويه الموجه إلى خريجي كليات الشرطة أنه «يكتفى بصورة كارنيه الأكاديمية، موضحاً به الدفعة ورقم الترتيب».

الأحد آخر يوم للتقديم

وفقا لما جاء بإعلان مجلس الدولة الذي نشر على صفحته الرسمية عبر «فيس بوك»، فإن آخر موعد للتقديم هو 19 نوفمبر الجاري، إذ أوضح الإعلان أن التقديم لا يشمل سوى دفعة 2023 فقط.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

ويستقبل مجلس الدولة غداً السبت، خريجي كليات الحقوق من جامعات «حلوان، طنطا، أكاديمية الشرطة، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة فاروس» من دفعة 2023 لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.