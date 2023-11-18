مجلس الدولة يستقبل خريجي 7 جامعات لتسليمهم ملفات وظيفة مندوب مساعد اليوم

يستقبل مجلس الدولة اليوم السبت، خريجي كليات الحقوق من جامعات «حلوان، طنطا، أكاديمية الشرطة، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة فاروس» من دفعة 2023 لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.

المستندات المطلوبة لسحب الملف

وحددت إدارة مجلس الدولة بعض المستندات التي يجب توافرها لدى من يقوم بسحب الملف وهي كالتالي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

يشار إلى أن المجلس نوه إلى أنه يجب مراعاة المواعيد المحددة لكل جامعة، والمنشورة على صفحة وحدة تعيينات الأعضاء لمجلس الدولة على «فيس بوك»، وحدد المجلس غداً الأحد الموافق 19 نوفمبر هو اليوم الأخير للتقديم علي الوظيفة .

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.