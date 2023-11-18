فحص 515 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 515 حالة من أهالي مدينة أبو كبير بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكانت قد انطلقت القافلة تحت رعاية خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

أساتذة وأطباء الطب البشري بالقافلة

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي 450 حاله في 14 تخصصاً طبياً وهي «الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر، الروماتيزم، العظام، الأطفال ، المخ والأعصاب، الرمد، أنف وأذن وحنجرة ،مسالك بولية، جلدية، جراحة، وطب الأسرة».

حالات تم تحويلها لكلية التمريض

تم تحويل 5 حالات لمستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 65 حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط، تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، وأماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة.

حياة كريمة تطلق القوافل حرصًا على المواطنين:

وأكد خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت جيهان يسري ناب رئيس الجامعة إلى أن القافلة الطبية قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية التعامل مع المرض وطرق التغذية السليمة لمريض السكر والضغط، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.