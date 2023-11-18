محطات مهمة في حياة كريمة.. 18 مليون مستفيد و23 ألف مشروع بـ1477 قرية

أعلن كتاب «حكاية وطن» بعض الأرقام المهمة في مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة بين عامي 2021 و2023، والتي تمثل نسب الإنجازات التي قدمتها المبادرة في أكثر من قطاع، سواء الصحة أو التعليم أو الرصف وتطوير الطرق، ومحطات مياه الشرب، وغيرها من القطاعات التي أولت لها المبادرة اهتماما كبيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نسب إنجازات حياة كريمة

وأوضح كتاب «حكاية وطن» أن نسب إنجازات حياة كريمة وصلت إلى تنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، بقيمة مخصصات للمرحلة الأولى وصلت إلى 350 مليار جنيه.

ووصلت نسب إنجازات حياة كريمة في قطاع مياه الشرب إلى 100%، وتم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

رصف وتطوير الطرق

واهتمت حياة كرمية بقطاع الطرق، إذ تم رصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقًا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.

وأكد كتاب حكاية وطن أن بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85% بقيمة أكثر من 200 مليار جنيه.