«صحة سوهاج» تنظم قافلة مجانية ضمن «حياة كريمة» بقرية كوم بدر

وجهت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية إلى قرية كوم بدر التابعة لمركز طهطا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بسوهاج، وتستمر القافلة اليوم وغدا الأحد، وتضمن عدة تخصصات طبية مختلفة فضلا عن توفير أدوية مجانية.

تخصصات قافلة حياة كريمة بسوهاج

وحددت مديرية صحة سوهاج تخصصات القافلة الطبية المجانية لأهالي كوم بدر بالتخصصات التالية:

- تخصص الباطنة والجراحة

- تخصص العظام

-تخصص النساء

-تخصص تنظيم الأسرة

-تخصص الرمد

-تخصص الأسنان

-تخصص التحاليل الطبية

-تخصص الأشعة

ندوات تثقيفية وتوعوية

كما تعقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، خلال فعاليات القافلة المنفذة بوحدة كوم بدر الصحية، مع تحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، الكوامل أو لمستشفى سوهاج الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، لإجراء التدخل الجراحي.

قوافل طبية مجانية بسوهاج

وتنظم مديرية صحة سوهاج، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما بين قافلتين لثلاث قوافل طبية مجانية لقرى حياة كريمة أسبوعيا لفحص الحالات الأولى بالرعاية.