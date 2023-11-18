بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع بمدينة إسنا، خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري داخل مدينة إسنا، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

طفرة في تقديم الخدمات

وتفقد المحافظ خلال الجولة، العمل داخل مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري - تموين - بريد - وحدة محلية - مجلس محلي - تضامن اجتماعي، بما يساهم في توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

حياة كريمة

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وأن التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات بقرية النجوع يأتي استمرارا لحصاد ثمار هذه المبادرة بالمحافظة والتي تتجسد في تنفيذ خدمات ملموسة للمواطنين مقدمة بشكل حضاري ونموذجي وراقي وبجودة عالية، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين وشعورهم بالرضا عن الخدمات المقدمة.

13 مجمعا خدمي

ويأتي التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات بقرية النجوع ضمن المجمعات الخدمية التي تم إنشائها والبالغ عددها 13 مجمعا خدمي داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا وهي: «الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا - كومير)، و4 بمركز ومدينة أرمنت السلام - الرزيقات - المحاميد – الرياينة» لتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين بالأقصر.

نقطة إسعاف نموذجية

كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، وعدد من وحدات سكن كريم التي تم إنشائها لأهالي المنطقة وعددهم 24 وحدة سكنية تم إحلالها وإعادة إنشائها، كما تفقد عدد من الطرق التي تم الانتهاء من رصفها بالقرية منها طريق داير الناحية وطريق الرزقة والطريق المثلث وطريق طراد النيل، موجها بمخاطبة وزارة الري لعمل تدبيش وتكاسي بجانب ترعة جنابية النواصر حيث لوحظ وجود انهيار جزئي بأحد قطاعات الطريق بجانب الترعة