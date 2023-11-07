أهم المعلومات عن فيلم شماريخ.. وظهور خاص لمصطفى درويش

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم شماريخ بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، طرح العمل في ديسمبر المقبل، ودخوله منافسة أفلام رأس السنة، بجانب العديد من الافلام، ولذلك نحن على موعد من المنافسة القوية.

صناع عمل فيلم شماريخ، أخذوا وقتا كبيرا فى تصوير العمل، وكذلك توقف التصوير بعد وفاة الفنان مصطفى درويش، حتى انتهوا مؤخرا من جميع المشاهد، وقام المخرج بعقد جلسات المونتاج والانتهاء منها.

فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين وإخراج عمرو سلامة

ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم شماريخ.

- الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة

- يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب آسر ياسين وأمينة خليل، أبرزهم خالد الصاوي ومحمد ثروت.

- الفيلم يشهد أخر أعمال الراحل مصطفى درويش الفنية.

- آسر ياسين يقع في حب أمينة خليل خلال أحداث الفيلم.

- يشدو بالأغنية الدعائية للعمل زياد ظاظا ودينا وائل.

- فيلم شماريخ يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة، بعد 18 سنة من تعاونهم الأول.

مسلسل من قتل نادية

وفى سياق آخر، انتهى آسر ياسين مؤخرا، من تصوير مسلسله الجديد «من قتل نادية»، الذي يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، محمد علاء، محمد ثروت، وركين سعد ومن إخراج السدير مسعود.