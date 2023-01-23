5 معلومات عن فيلم شماريخ قبل طرحه بموسم عيد الفطر المقبل

ينتظر جمهور الفنان آسر ياسين طرح فيلم «شماريخ» في السينمات ودور العرض، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي للفيلم، خلال الساعات القليلة الماضية، عبرمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم «شماريخ».

فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين وإخراج عمرو سلامة

- فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

- يجسد الفنان آسر ياسين في الفيلم، شخصية رجل أعمال صاحب «مصنع بلالين»، ويقع في غرام فتاة تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، وسط كثير من المفاجآت.

أحداث فيلم شماريخ

- تدور أحداث فيلم «شماريخ» في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وشخصيات الفيلم يربط بينها عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

- يجمع فيلم «شماريخ»المخرج عمرو سلامة والفنان اسر ياسين، بعد 14 عاما من التعاون الأول بينهم الذي كان عام 2008 من خلال فيلم «زي النهاردة».

- قررت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ» طرحه في دور العرض المصرية والعربية في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.