«سياحة مستقبل وطن» تجتمع مع أمناء 27 محافظة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا تنظيميا مهما مع أمناء السياحة في 27 محافظة، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وثمنت النائبة نورا علي الإنجازات التي تحققت على الأرض في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة المتعلقة بقطاع السياحة، مضيفة أن العاملين بالسياحة والمواطنين لمسوا النجاحات غير المسبوقة رغم الأزمات التي واجهها العالم أجمع، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار وشبكة الطرق في كافة محافظات مصر.

مناقشة خطة الدعاية الانتخابية

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطة عمل أمانة السياحة المركزية خلال فترة الدعاية الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، ومناقشة مجموعة قضايا من بينها دفع التأمينات للعاملين في قطاع السياحة وجدولة الضرائب لشركات السياحة، كما سلط الحضور الضوء على مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة والتي استفاد منها عدد كبير من المواطنين.

ومن ناحية أخرى، يكثف حزب مستقبل وطن مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.