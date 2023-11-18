مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

المؤتمر حضره عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب ومواطنون من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للسيسي.