رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستقبل وطن بالمنوفية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد عزالدين
06:10 م | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

المؤتمر حضره عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب ومواطنون من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للسيسي.

 

اقرأ المزيد:

الآلاف يتوافدون على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية

محافظ المنوفية: التحالف الوطني للعمل الأهلي شريك أساسي في البناء والتنمية

«الغزل والنسيج» تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنوفية غدا

محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف طريق «رملة الأنجب - دلهمو» بأشمون

محافظ المنوفية: استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

«بيطري المنوفية»: حملة «التحصين ضد طاعون المجترات» حققت 107% من المستهدف
بقلم محمد عزالدين