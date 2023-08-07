اتحاد كتاب مصر يحتفل بانضمام الأعضاء الجدد بعد أداء «قسم الكاتب»

نظم اتحاد كتاب وأدباء مصر حفلا لتسليم العضويات الجديدة في مبنى الاتحاد بمنطقة الزمالك، اليوم الاثنين، وأدى الأعضاء الجدد قسم الكاتب طبقًا للمادة 54 من القانون رقم 65 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

تفاصيل حفل اتحاد الكتاب

وحضر الحفل الشاعر مختار عيسى، نائب رئيس الاتحاد، لتغيب الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس الاتحاد، والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، عن الحضور لظروف مرضية.

وشارك في الحفل مجموعة من الشعراء والكتاب الأعضاء في اتحاد الكتاب، بينهم الشاعر زينهم البدوي، السكرتير العام، والشاعر السيد حسن، أمين الصندوق، والدكتور حمدي شتا، رئيس لجنة الإعلام، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.