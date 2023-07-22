اتحاد كتاب مصر يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو: سنظل داعمين لبناء الوطن

أرسل الدكتور علاء عبد الهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء الخالدة، التي قادها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذى خرج من أرض مصر الطيبة ومعه رجال القوات المسلحة، وقد أقسموا على حماية هذا الوطن العظيم، في صباح يوم الثالث والعشرين من يوليو، أكدت مصر انتماءها إلى أمتها العربية، وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجا فريدا للإرادة الشعبية، تحميها مؤسسات الدولة المصرية صونًا لمقدرات هذا الشعب».

الشعب كتب أسـمى معاني الوطنية والوفاء

وأضاف رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في نص البرقية: «واحد وسبعون عاما مضت على هذه الثورة الخالدة، وقف فيها الشعب المصري في صف قواته المسلحة، ليكتب على مر التاريخ أسـمى معاني الوطنية والوفاء».

وتابع «عبد الهادي»: «الرئيس السيسي.. الأمة تحت قيادتكم الحكيمة، ترسخ في هذا العصر لمرحلة جديدة من الإنجازات لبناء هذا الوطن، ونحن سنظل على العهد داعمين بالفكر والثقافة للدولة الوطنية وللجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة، لتظل مصر دائما وأبدا بأبنائها الأوفياء، جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية، بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة».