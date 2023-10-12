اتحاد كتاب مصر: نحذر من الوضع الكارثي في قطاع غزة

طالب الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، المنظمات الدولية، والحقوقية وكل القادة وزعماء الدول العربية وقادة العالم، بضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، من قبل جيش الاحتلال الذي لا يفرق بين الأطفال والنساء والشيوخ من مواطني غزة.

رئيس اتحاد الكتاب يطالب بضرورة التدخل لوقف الحرب في فلسطين

وشدد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف مجازر الحرب التي يتعرض لها الأخوة الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن الوضع الصحي ينذر بكارثة في غزة بعد استنفاد جميع أسرة المستشفيات ونفاذ الأدوية والمستهلكات الطبية في جميع مستشفيات قطاع غزة، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الكارثية فى المستشفيات، خاصة بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من اليوم الخميس .

وأعلن نقيب كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب أن هناك اتصالات مستمرة مع رؤساء الاتحادات العربية لإصدار بيان موحد بشأن الوضع الإنسانى الكارثى الذى يتعرض له المدنيين من الاطفال، والنساء والشيوخ، في غزة وأن هذه الأوضاع تعتبر جرائم حرب في حق المدنيين العزل من أهل غزة، وأن إسرائيل تمارس حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطينى البطل فى قطاع غزة .

أفعال إجرامية تستهدف الفلسطينيين

وأكد أن الأدباء والكتاب العرب فى كل مكان، بل والشرفاء حول العالم، يستنكرون هذه الأفعال الإجرامية التى تنفذها قوات الاحتلال ضد المدنيين، الذين لا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم، فى مسلسل الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة الذى اعتاد عليه العدو الصهيوني وجيش الدفاع الإسرائيلي، فى غياب كامل للإنسانية ولصوت العقل، وفى ظل صمت دولى متواطئ يصل حد مباركة أفعال الإبادة البشعة التى يمارسها المحتل الصهيوني فى قطاع غزة.