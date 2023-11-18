وكيل الرياضة بالبحيرة: منتدى شباب الدلتا هدفه تأهيل الشباب لسوق العمل

أشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة إن منتدى شباب الدلتا يشمل عدة محاور تعمل على تنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، منها الاستثمار وتأهيل الشباب لسوق العمل، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمعات، التثقيف السياسي.

هدف منتدى شباب الدلتا

وذكر وكيل الشباب والرياضة في البحيرة أن الهدف من المنتدى تمكين وتأهيل الشباب للعمل التطوعي، وريادة الأعمال ومستقبل الشركات الناشئة والتمكين الاقتصادي، وأن التدريب سيبدأ من 25 نوفمبر 2023 م ويستمر لمدة 4 أيام بقاعة مديرية الشباب والرياضة بدمنهور.

تدشين الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

جاء ذلك على هامش تدشين الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والإدارة المركزية لتمكين الشباب وكيان سند شباب الدلتا، النسخة الثانية من منتدى شباب بالدلتا بمحافظة البحيرة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف الاتحاد إلى إنشاء كوادر شبابية قادرة على العطاء البناء لمصرنا العظمى وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 برعاية وزارة الشباب والرياضة ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة