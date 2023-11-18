بدء عرض مسلسل زينهم على on tv وwatch it غدا

تبدأ غدا الأحد مجموعة قنوات on tv ومنصة watch it عرض أولى حلقات مسلسل زينهم الذي أعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتي شكرا للدكتور محمد جاب الله.

المسلسل يعرض على قناة أون

المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيي إسماعيل، وهو من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران ومحمد أبو داود وهناء الشوربجي وسلوى محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم.

المسلسل من إخراج يحيي إسماعيل

اروما ستوديوز استطاعت في كل أعمالها أن تجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، وأن تقدم أعمالا تعبر عن قضايا المجتمع المصري والعربي.