أحمد داود بوزن زائد لتصوير دوره الجديد في «زينهم» (صورة)

فاجأ الفنان أحمد داود جمهوره باكتسابه وزن زائد، خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد زينهم، ويقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحة يتعرض لعدة قضايا صعبة وغامضة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية وقناة on.

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

فيلم سارة وعلي

ويستعد أحمد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري، يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.

برنامج الكونتينر

ويقدم أحمد داود، حالياً برنامج الكونتينر كل يوم خميس وجمعة الساعة 6 مساء على قناة On tv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.