بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل شخصية هاجر الشرنوبي في مسلسل العودة

انضمَّت الفنانة هاجر الشرنوبي لمسلسل العودة، الذي يلعب بطولته الفنان شريف سلامة، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على منصة Watch It.

المسلسل من بطولة شريف سلامة

وتجسد هاجر الشرنوبي في المسلسل شخصية مروة، هذه السيدة زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ويواصل أبطال العمل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل العودة، وذلك للانتهاء من تصويره حتى يصبح العمل جاهزا للعرض في الموعد المحدد له، حيث يتم عرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة، هذا بجانب عرضه عبر منصة Watcht It.

مسلسل العودة يدور في إطار اجتماعي

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.