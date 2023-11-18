طرح بوسترات مسلسل العودة قبل عرضه على شاشة dmc

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل العودة، الذي يؤدي بطولته الفنان شريف سلامة، عبر شاشة قناة dmc ومنصة watch it، وبالفعل طُرحت البوسترات الخاصة بالعمل.

طرح بوسترات مسلسل العودة

وشاركت الجهة المنتجة عددا من البوسترات لكل بطل من أبطال العمل، من بينهم شريف سلامة، ووليد فواز، وسارة نور، وأحمد والي وعدد آخر من الفنانين وبالفعل شارك كل هؤلاء الفنانين بالبوستر الخاص بهم عبر صفحاتهم الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وتدور فكرة مسلسل العودة فى إطار إجتماعى يغلب عليه الطابع الصعيدي وتم تصوير جزء كبير من أحداثه فى مدينة الأقصر ويدور حول عدد كبير من المشاكل الإجتماعية والعلاقات بين الأبطال .

وينتمى مسلسل العودة الى المسلسلات الـ 30 حلقة ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة وتارا عماد وبسنت شوقي ومحمد على رزق وأحمد والى وسارة نور وعصام السقا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن .